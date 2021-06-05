90后：自在随风 我随我心算了吧白雪旅行漠河_手机网易网

作者：秋至 来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn） “我希望自己有足够的运气与足够的勇气 ，去见到命运里不同的风；也期待在未来的日子里， 能够被这些涌动的气流雕刻成不一样的山川与河流，”这是忠欣送给自己的23岁生日寄语。 其实与忠欣并不相熟，相识不过是一场3年前的匆匆一遇。彼时的我正在为自己的独立远行而期待紧张，感谢网络，让我与忠欣及一群可爱的小伙伴结识。 没见忠欣之前，我便感叹她惊人的组织力、行动力，来自全国各地的十多个小伙伴，大家都不相识，在网上，她一人组织起来，预订来往各个 旅行 城市的住处、车票，分别制定几座城市的旅游路线，然后中间驴友们去的城市可能也不一样，像我本来止步于 漠河 ，因为种种原因又止步于哈尔滨，有的小伙伴则是走到漠河、满洲里便回程，我当时就想，哇……她好厉害！ 翻看她的朋友圈时，都是各个城市的旅行心得，美食美景，当时我想她不会是一个旅游博主吧！事实是我想错了，人家只不过是一个热爱旅行的平凡大学生。 我们相约哈尔滨的一家青旅，我是早晨7点多到达哈尔滨，那时的哈尔滨天刚蒙蒙亮，到达青旅见到忠欣时，我挺吃惊的，她穿着一个夏季吊带睡裙（这时就真的羡慕东北的暖气），…