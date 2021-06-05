携程：今年端午节出游人次将达到1亿-新闻频道-和讯网

中国龙头迈向全球，公司盈利能力不断增强，机构给予买入评级，速看>> 中国消费者报讯（记者武晓莉） 日前，携程发布《2021年端午节预测大数据》，以多维度数据展现端午节 旅游 趋势。数据显示，今年端午节出游人数或将达1亿人次。 来自各大旅游企业的消息显示，端午节国内旅游市场持续向好，居民出游依旧意愿强烈。截至6月2日，通过携程预订的旅游订单量同比增长135%。其中，北京、上海、杭州、成都、南京、重庆、长沙、深圳、青岛、西安位列最热门目的地前十名。 报告显示，与2019年端午节相比，增长幅度较高的五大目的地分别是青海茫崖、四川阿坝县、新疆昭苏、九寨沟以及 西藏 波密，旅游订单量同比增长几十倍。例如茫崖凭借著名景点魔鬼谷及翡翠湖，端午节订单增长高达64倍。 截至6月2日，通过携程预订端午节机票的订单量已经与2019年同期持平，长途出行人群稳定增长。当前机票订单单程均价为732元，比2019年同期均价略低。 来自携程的数据显示，当前近五成游客报名300公里内的周边游；超六成游客选择省内游。根据行政区域划分，报告发布了华北、华东、华中、华南、华西、西北、东北七大区域端午节的周边热门度假景区。 报…