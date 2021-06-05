3天成交破亿，酒店投资“掘金时代”已来？锦江锦江酒店酒店酒店业_手机网易网

2021年5月28日，【 锦江 ·视界】2021锦江 酒店 （中国区）投资加盟品鉴会在深圳隆重谢幕，锦江酒店（中国区）项目签约850+，三天累计成交额破亿。 为期三天的锦江展，锦江酒店（中国区）旗下39个风格各异的酒店品牌不仅上演了一场视觉大秀——利用VR技术，让观众和投资人可以沉浸式体验酒店样板房，更为直观地展现酒店的布局结构、设施布置、空间利用和装修风格；而且通过声光电启动仪式、酒店“品牌Talk”、品牌T台制服秀、【锦江·视界】RAP原创发布秀、快闪街舞秀、光影动感视界、创意涂鸦秀、“灶饭人”奇思妙味、观展打卡游戏等等潮流生活方式，与年轻人“对话”、与未来对话。 毫无疑问，这是一场集“空间+场景“、”体验+互动“、 “会+展+秀”于一体的大展。 笔者观察到，在流量虹吸与巨额成交的背后，不止是中国酒店业在风雨中复苏的韧性与坚持，其所有关于“新”的呈现正在为行业描绘出一幅“未来酒店业”的美好发展前景。 ▲ 图片来源：【锦江·视界】RAP原创发布秀 风浪中的“云台思维“ 酒店投资市场的定心丸 “中国酒店业的发展历史上有两个重要节点：其一是2012年国家关于公务消费的八项规定出台，中国酒…