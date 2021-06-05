台中市医护暖心住宿 6月7日起免费入住

【大纪元2021年06月05日讯】（大纪元记者邓玫玲台湾台中报导）中共病毒（武汉肺炎）病毒疫情严峻， 医护 人员站在防疫最前线，为体恤医护人员辛劳，台中市政府结合各界资源推出医护暖心 住宿 方案，针对卫生局列册照顾武汉肺炎病患医事人员，自6月7日开始提供免费住宿空间。市长卢秀燕表示，有家不敢回的一线医护人员，可透过医护暖心住宿 旅馆 好好休息、好好睡觉，作为医院与家庭的缓冲地带。 卢秀燕于6月5日主持疫情指挥中心线上记者会表示，重症加护病房、负压隔离病房等 医护 人员，是防疫前线中的前线，每日重装整备工作，他们用自己的生命守护大家的安全，承受无比压力与考验，下班后也面临不敢回家的压力，因为他们要保护家人，市府注意到这现象，所以提出解决方法。 卢秀燕说，感谢防疫英雄辛劳，市府做医护坚强后盾，推出“医护暖心 住宿 方案”，符合卫生局认定防疫前线资格的医护人员，可透过观旅局专线与1999市民专线提出申请入住市府特约的暖心旅宿，费用全由市府支出，作为医院与家庭的缓冲地带，也可避免将风险带回家，才能专心作战抗疫。 观旅局长韩育琪说明，医护暖心住宿方案已媒合一间饭店，6月7日起执行，观旅局设置专线…