世界环境日 邂逅城市“绿心”-新华网

海珠湿地位于广东省广州市，被称为城市“绿心”。世界环境日之际，让我们走进城市“绿心”，聆听守护者冯文杰讲述保护自然的故事。新华网 陈雪莹/文 林晓蕾/摄（署名除外） “我是从小在这片土地生活的村民。”冯文杰是海珠湿地生态保育区的负责人，从海珠湿地建园至今，从事生态保护修复工作已有8年时间。 平日里，生态保育员们的工作是清理一些外来物种和保育乡土树种。冯文杰认为，生态保护工作的成效如何，大自然会用事实“说话”。 在海珠湿地生态保育区里，生态保育员们践行“不丢弃自然物”的原则，把废弃树枝做成昆虫“旅馆”、生态篱笆等，搭建野生动物理想栖息地。 如今，经过自然的洗礼，这些生态艺术品上长出各种菌类，小动物纷纷回归，在这里安家。 “大自然是没有图纸的，大自然给予我灵感，我用灵感回馈大自然。”冯文杰和同事们在生态保育区里搭建了一所“百年荔枝学堂”，让湿地保护与自然教育融合发展。 正在建设的自然学校。 冯文杰认为，保护野生动植物工作需要社会群众的共建参与。海珠湿地生态保育区在加强布控的同时，积极向周边传递生态保护信息，普及有关野生动植物保护条例。（资料图 谢惠强 摄） 海珠湿地定期开展研学活动。（资料…