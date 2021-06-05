云阳：加速“体育+旅游”融合创新 绘就生态绿色运动发展蓝图-通讯员-华龙网

云阳：加速“体育+旅游”融合创新 绘就生态绿色运动发展蓝图 2021-06-05 06:30:00 来源： 华龙网-新重庆客户端6月5日6时讯（通讯员 徐志全）日前，2021年全国沙滩排球冠军赛暨十四运会沙滩排球资格赛在云阳完美收官，以赛事加速生态体育创新，“体育+旅游”融合提高云阳知名度。 2021年全国沙滩排球冠军赛。通讯员 徐志全 摄 近年来，云阳投入80亿元加强城乡公共体育设施供给，建成投用“一场一馆一池一中心”等大型体育场馆，规划落地33公里环湖绿道、滨江体育公园、北部新区体育公园等一批大型城市休闲健身场地和百余个中小型健身广场、公园。超10平方公里的城市绿肺实现景城一体、山水共生，让“10分钟进公园、5分钟观景点”成为可能。 云阳县文化旅游委党委书记、主任林冬利介绍，近年来当地引导社会资本、倾斜配置政府资源发展体育产业，招引重庆熙雪、重庆诚信等企业投资近10亿元，打造龙缸滑雪场、盘龙滑翔伞训练基地等体旅重点项目20余个，年均带动综合消费超15亿元。去年，政府主导建设的龙缸彩虹大秋千项目，获世界最高框架秋千吉尼斯世界纪录认证，抖音关注度、转发量超过2000万人次，在快手也累积…