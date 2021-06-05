青岛莱西市公安局举行社会治安集中清查行动出警仪式

中国山东网—感知山东网6月5日讯 为充分展示公安队伍教育整顿成效、成果和打击防范违法犯罪、守护人民群众平安的决心、信心，凝聚全警力量、鼓舞全警士气，6月4日晚，莱西市公安局举行了社会治安集中清查行动出警仪式。 莱西市副市长、公安局局长傅强在出警仪式上作了慷慨激昂的战前动员。市委常委、市政法委书记张笑出席仪式并下达出警命令。 傅强表示，今年以来，全市公安机关根据各级党委政府的统一部署，以公安队伍教育整顿和党史学习教育为引领，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树牢忧患意识、坚持底线思维、强化政治担当，坚持最高标准、最严要求、最周密的措施，全警动员、全力以赴，扎实推进防风险、保安全、护稳定各项工作，以忠诚担当和实际行动为全市人民创造了安全稳定的社会环境。 傅强要求,当前，公安队伍教育整顿和党史学习教育已进入关键期和冲刺期，希望全市公安机关和广大民警、辅警要进一步增强建好队伍、守护平安的紧迫感、责任感、使命感，继续发扬莱西公安特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗的优良传统，始终保持旺盛斗志和持久战斗力，以百倍的信心、百倍的斗志、百倍的拼搏，全力维护社会政治稳定。 傅强…