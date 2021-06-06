旺季逼近 希腊持续出招促旅游欧洲欧盟希腊西班牙旅游_手机网易网

旺季逼近 希腊持续出招促旅游 2021-06-06 19:41:08 北京商报 北京商报讯（记者 陶凤 汤艺甜）暑期 旅游 旺季将至，作为以旅游业为支柱产业的国家， 希腊 最近发力越来越多，试图挽回一些被疫情冲走的GDP。 从当地时间6月7日早6点起，希腊将针对旅游业实施新政策。根据希腊公民保护和危机管理部副部长尼克斯·哈尔达利亚斯的表态，最新的政策对此前的部分防疫规定进行了放宽处理。 具体而言，新政显示，为适应 欧洲 疾病预防和控制中心新颁布的防疫指南，新冠病毒感染者及密切接触者的隔离时间由14天改为10天；另外，户外旅游团的人数上限由15人提升至20人；来自黑山共和国的游客在出示72小时内新冠病毒核酸检测阴性证明或疫苗接种证书的情况下，可以不受限制地入境希腊。 不过，根据 欧盟 发布的公告以及国际航空运输协会的规定，6岁以上的未成年人入境希腊时必须进行新冠病毒核酸检测。 事实上，在此之前，希腊已经预告过将放松入境政策。希腊政府发言人佩洛尼4日称，疫情在希腊已经出现了缓和，鉴于良好的流行病学数据的变化，希腊有望在下周宣布解除更多的防疫限制规定。但佩洛尼同时也强调，病毒仍然存在，每个人…