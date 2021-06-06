重庆警方：排查六千多间考场安全隐患，开通三个绿色服务通道公安机关重庆市安全隐患_新浪科技_新浪网

原标题：重庆警方：排查六千多间考场安全隐患，开通三个绿色服务通道 民警对考点进行考前检查 本文图均为 重庆市公安局治安总队 供图 为切实保障考生权益，营造公平公正的考试环境，公安机关会同教育、市场监管、网信、无线电等有关部门，全面清查“三无”电子产品，加大网络巡查力度，全面摸排组织作弊、非法出售试题答案、制售作弊器材、“替考”等违法犯罪线索，联合市场监管、教育、无线电部门开展专项行动予以打击。第一时间封堵删除涉考谣言和有害信息，并会同无线电委在考试现场开展巡检监测，及时发现处置利用高科技手段的作弊行为。 重庆开州开展学生驻地安全消防演练 高考安保工作启动以来，重庆警方投入2万余名警力，全面排查整治考点学校内部安全隐患，拉网清理整治周边出租屋、旅馆、网吧等治安复杂场所和治安乱点，逐一检查易燃易爆物品、危险建筑物及考生集中食宿场所的安全设施、应急疏散通道等，及时消除各类安全隐患。联合环境、工商、市政等职能部门，对占道施工、摆摊设点、食品安全、消防隐患和生产生活噪音等问题进行集中排查整治。目前各地拉网式排查考点周边治安复杂场所3900余家，出租屋2.1万余所，督促整改安全隐患5300余处。同…