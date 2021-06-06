重庆警方：排查六千多间考场安全隐患，开通三个绿色服务通道_直击现场_澎湃新闻-The Paper

民警对考点进行考前检查 本文图均为 重庆市公安局治安总队 供图 2021年是重庆市普通高校招生综合改革全面落地之年。6月6日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从重庆市公安局获悉，针对今年高考形势变化，为确保实现“平安高考”目标，重庆公安机关成立高考安保指挥部，统筹治安、交巡、刑侦等部门，强化试卷保密安全，严控涉考违法犯罪。 5月下旬以来，重庆警方全力配合教育等部门做好高考试卷安全保密工作。选派民警进驻试卷印制点，对试卷印制、保管和评卷场所开展24小时不间断巡逻防控，督促落实防火、防盗、防破坏、防泄密等措施，加强涉卷场所及外围巡逻值守。对运送试卷车辆开展安全检查，确保车载安全设施齐备运行正常、证件手续齐全，并全程做好试卷押运护送工作。排查全市39区100个考点6200余间考场安全隐患，确保监控设备正常运行，落实考场安检、警力部署、试卷守护等护考工作，筑起试卷安全保密的“铜墙铁壁”，确保试卷保管绝对安全。 为切实保障考生权益，营造公平公正的考试环境，公安机关会同教育、市场监管、网信、无线电等有关部门，全面清查“三无”电子产品，加大网络巡查力度，全面摸排组织作弊、非法出售试题答案、…