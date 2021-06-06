全面落实带薪休假提上日程 文旅公司正制定规划冀望分羹文旅“十四五”文化和旅游发展规划旅游_手机网易网

全面落实带薪休假提上日程 文旅公司正制定规划冀望分羹 2021-06-06 11:18:12 投资快报 财联社(深圳，记者 丁蓉)讯，为了让大家有钱玩、有时间玩、有地方玩，文化和 旅游 部为未来5年 文旅 发展盯下了“小目标”。近日出炉的《 “十四五”文化和旅游发展规划 》，明确推动全面落实带薪休假制度，扩大假日消费。 分析指出，《“十四五”文化和旅游发展规划》是文化和旅游部2018年组建以来的第一个五年规划，将直接利好内循环消费中的旅游板块，预计2025年旅游市场规模将达到14.4万亿元。 在采访中，多家上市公司表示已经关注到国家和行业主管部门的“十四五”规划，正在依此制定公司的“十四五”规划。也有券商分析师认为，A股休闲服务板块中包括锦江酒店(600754.SH)、宋城演艺(300144.SZ)、中国中免(601888.SH)、中青旅(600138.SH)在内的酒店、景点、旅游综合行业企业有望受益。 带薪休假将释放旅游消费活力 文旅部发布的《“十四五”文化和旅游发展规划》明确，优化旅游消费环境、拓展旅游消费领域，推进完善国民休闲和带薪休假制度;引导各地制定实施门票优惠补贴等政策;发…