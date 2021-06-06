出租房、酒店、办公室……潜伏在暗处的「反偷拍猎人」女厕所窃听器会议室镜头针孔_手机网易网

编者按：本文来自微信公众号“后浪研究所”（ID:youth36kr），作者：杨小彤、薇薇子，36氪经授权发布。 封面图 3月，一对夫妻住民宿时被偷拍了近8小时，甚至两人的悄悄话都能听的一清二楚； 4月，一男子利用鞋尖上的 针孔 摄像头伸到女生裙底进行偷拍； 5月，一医院女浴室惊现针孔摄像头，多人被偷拍…… 各大社交媒体上，被偷拍的新闻事件屡见不鲜，即使多家媒体早已起底偷拍产业链，但是偷拍现象还是屡禁不止。 酒店、厕所、出租房、公交地铁、扶手电梯……仿佛现实版《楚门的世界》，可能某一瞬间，你的隐私正在被别人肆意窥探。 看起来防不胜防的偷拍，到底能不能防得住？ 我们采访到了防偷拍猎人何志会，分享他与“窥私”的缠斗。 10年了，从私家侦探转行到专业防偷拍，何志会称自己是“专业防泄密”。 偷拍中多有背叛与信任的纠葛，他见证了太多的商场与情场上的“无间道”，什么样的环境可能出现什么样的偷拍设备，他再清楚不过。 他也感慨，偷拍产业链的泛滥，各种偷拍设备技术的飞速更新，倒显得反偷拍器材的研发、销售和检测小众多了。 线上做短视频科普，线下搞免费培训，他想将防偷拍观念变得“人尽皆知”。 以下是何志会的自…