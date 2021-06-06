兰州公安多措并举全力护航高考安全-新华网甘肃频道

原标题：兰州公安多措并举全力护航高考安全 一年一度的高考即将拉开大幕，为确保今年高考安全有序进行，兰州公安多警联动推出多项便民服务措施。 合成作战指挥中心 动态调整警力部署 高考期间，兰州市公安局合成作战指挥中心将动态调整警力部署，重点加强高考考点、车站码头、旅游景点、夜市集市、人员密集区域等高发案易发案场所及周边的警力投入，提升巡逻防控工作密度、力度及盘查工作，确保高考期间社会治安稳定有序。 指令各属地分局及时排查矛盾纠纷及安全隐患，对易肇事肇祸人员、精神病人、重点人员及时发现、迅速处置。对扰乱考场秩序，噪音扰民的行为，坚决予以制止，确保给广大考生营造一个良好、和谐的考试环境。 指令各巡逻警力在工作中，遇有准考证件遗失、赴考时间不足、考生求助等情况，主动提供服务，积极予以帮助，并视情协调相关部门，解考生燃眉之急。 户政处 开辟 “绿色通道” 居民身份证“全市通办”，考生可在全市任一户籍派出所窗口办理身份证。开辟 “绿色通道”，考生身份证优先受理，24小时制证，72小时送达。《临时身份证明》 立等可取，对考试期间遗失身份证，确实无法及时办理发放的，可就近在全市任一户籍派出所窗口开具《临…