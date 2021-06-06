打造山海经济新平台 商贸对接效果显著

福州2021年6月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021海峡（福州）渔业周·中国（福州）国际渔业博览会（简称“渔博会”） 、第二届中国食用菌产业博览会（简称“菌博会”）5日在福州落幕，展会历时3天。

今年展会最大的亮点就是首次举办山海经济合作论坛，论坛以“山海经 山海情 山海经济新平台”为主题，围绕充分发挥“海丝”核心区等对外开放优势及山海资源、特色产业优势，聚焦山海产业协同发展、山海合作模式创新、山海大通道建设，打造提升山海经济合作新平台，更好地服务和融入构建国内国际双循环相互促进新发展格局。

今年是“渔博会”落地福州的第十三年，已发展成为国内渔业产经贸易对接的重要一环，有力支持福建省渔业经济不断深入发展，积极融入双循环发展新格局。据组委会披露，今年“渔博会”海洋与渔业重点签约项目15个，签约总金额达242.43亿元；现场零售额9247万，经贸配对额6.89亿；采购商人数达到16386人。

“菌博会”通过展览展示、精准商贸对接等完成了5个重大项目签约，实现经贸配对2.07亿元，同比上届增长56.82%，实现现场零售2774万元，同比上届增长54.11%。现场累计接待专业客商人数达10605人，特别开设的食用菌人才对接展区，完成人才对接572起，办展成效显著。

组委会负责人阮卫星表示，今后，渔博会、菌博会将继续深入贯彻落实山海协作，通过双向互动，合作共赢，多渠道融合山海资源，持续举办山海经济合作论坛。此外，主办方也将进一步学习借鉴博鳌论坛等品牌展会的成功经验，创新办会机制，提高办会水平，更好地助力山海协作、区域协作和国际合作的理论与实践，为实现山海经济平衡且充分的发展提供一个优质的舞台。

本届“渔博会”展会规模达4.6万平方米，共吸引来自福建、山东、四川、安徽、浙江、辽宁、海南等15个省份和地区的351家企业参展，省外展商占比超40%。展品覆盖整个渔业水产行业及周边产业链，从各类鲜活水产品、冷冻水产品、水产干货、海鲜食材、鱼糜鱼浆制品、海鲜调味品，再到养殖技术、水产加工、智慧渔业、包装、水产饲料及远洋捕捞等相关设备。

展期实现线上+线下的双线互动，采用“线上推介、线下品评”相结合的模式，重点打造福州特色渔业品牌，开展福渔优品云购节，线上超100万人次关注参与了此次直播，助力福州渔业企业收获实效，带动福州渔业品牌拓展销路，转型升级。

除线上配套活动之外，现场举办重点项目签约仪式、第三届中国渔业渔村发展振兴论坛、第三届中国·闽台休闲渔业论坛、第七届中国日料产业发展大会暨2021中国日料邀请赛、第二届福建省餐饮发展创新论坛、连江水产品专场对接会、全国水产品采购对接会等活动。

今年，在继续举办鱼丸节、鲍鱼节、海带节、金鱼文化节等福州传统渔业优势品牌宣传推广活动的同时，首次通过公开征集的方式，甄选了佛跳墙文化主题活动、金枪鱼解体秀、千人火锅大家尝等 15 个渔业品牌主题活动在渔业周·渔博会期间集中举办，进一步提升品牌宣传力度，展示“福渔”品牌风采。

作为福建省、福州市重点打造的国家级食用菌专业展会，本届“菌博会”规模达到了16000平方米，保持了食用菌业界规模最大展会的地位，吸引了福州罗源秀珍菇、宁德古田银耳、湖北随州香菇、云南昆明野生菌等十大全国优势食用菌主产区盛装亮相，并有来自福建、江苏、浙江、北京、重庆、上海等20个省份和地区的281家企业参展，省外展商占比达65%。展品包括食用菌鲜品、干品、制品以及食用菌从栽培、种植到生长、采摘、包装、加工全流程所需的辅助物资及相关机械设备，基本实现了食用菌全产业链的覆盖。

展会现场，全国各地奇菌齐聚，百菇部落、云菌展区各类食用菌活体展示大放异彩，山珍海味品鉴区内，菌菇与海鲜的味蕾碰撞，也将食用菌的美食文化表达得淋漓尽致。

中国食用菌行业“规模以上”生产商、销售商、科技人员70%以上来自福建，为共享省内外食用菌科技创新资源、产销网络以及人才培养平台，弘扬闽商精神，增进交流与合作，中国菌界闽商联盟在“菌博会”期间正式成立。

展会同期，围绕食用菌技术、营销、资源整合等主题举办15场高端论坛会议活动。中国菌业周科技论坛、食用菌基因编辑技术专题研讨会、食用菌新品种知识产权培训、“跨境电商卖好菇”营销论坛、食用菌营养与健康论坛上，郭良栋、张劲松等多名国家级行业专家进行了主题分享，干货十足，场场爆满；多场山珍与海味精准商贸对接会上，永辉总部、利群集团采购总部、秘觉餐饮总部等数十家大型采购商亲临现场进行采购对接，供采双方收获满满。

福州国际“渔博会”“中国菌博会”落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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