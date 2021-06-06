加华半年时间资本市场连中三元背后：投资人磨心性 企业家拼人品

上海2021年6月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — “不畏浮云遮望眼”，是企业家在瞬息万变的商战之中的坚韧和沉稳，也是投资人在金钱永不眠的资本市场上的可贵心性。

只是，在当前资本、技术、新理念等前所未有地流通的时候，喧嚣随之四起，浮云也能够蔽目。眼热“快钱”的人必须马不停蹄地追逐一个又一个风口，仰望繁茂，却往往忽视了优秀的种子在暗处勃发。

越是热闹张扬的时代，越需要静心磨练；越能够陪伴成长，越能够收获硕果，投资界亦然。半年之内，3家中国消费品行业的冠军接连上市，而在这3个冠军企业上市的背后，都有着同一个著名品牌资本的推手 — 加华资本。

这样的“连中三元”在中国消费品历史上无疑都是极为罕见的，更何况这3家企业本身的光辉常常被市场狂热的资金流及漫天的短期利好所遮蔽，企业内在的价值和品质往往需要有敏锐眼光的资本挖掘。

常常出手谨慎的加华资本，就在关注行业领头羊、重视增长价值的秘诀下，成为了冠军的超级陪练，“不追风口”的企业的事业合伙人。

半年时间连中三元

巴比股份、东鹏特饮、爱慕股份，这3家中国消费品行业的冠军，实际上在很早之前就已经得到了加华资本的关注。

2020年10月12日，小小的包子登陆A股，巴比股份成为“中国包子第一股”，上市当天股价大涨44%，成为资本界的新星和宠儿。

但在巴比股份将2块钱的包子卖出一年10亿元营收之前，加华资本就已经跟踪巴比股份5年多的时间，在很多机构不相信“小包子也能上市”的情况下，成为巴比股份的战略性投资人，共谋事业发展。

同样的故事也发生在东鹏特饮、爱慕股份身上。

2021年5月27日，东鹏饮料登陆A股，当日大涨44%，市值超266亿元，此后更是连续5日一字涨停；同月31日，爱慕股份上市当天大涨44%，此后连续3日涨停。

挖掘上述消费品行业冠军的融资历史可知，2017年6月，加华资本斥资3.5亿元投资东鹏饮料，成为东鹏饮料的第二大股东，并成为其唯一一家外部机构投资方，助力东鹏饮料在市场竞争中取得领先地位。此外，2010年开始，加华团队开始调研中国高端内衣市场，2017年5月，加华正式投资内衣本土龙头品牌 — 爱慕股份。

要知道，加华资本从2007年成立至今，13年中投了30多家企业。这13年里面，消费领域曾有很多风口，但加华资本似乎都不为所动，总是在漫长的关注、观察、调研之后，才向成长中的企业递出橄榄枝。

即便如此，这样看似缓慢、谨慎的步伐，却依旧走在投资界的前头 — 巴比股份、东鹏特饮、爱慕股份等等今日明星，都是在成长初期获得加华资本的青睐。也正是昔日的深耕产业的价值投资，才造就了如今的“连中三元”，将“快进快出”的风口式投资抛在身后。

冠军的超级陪练

然而，寻找优秀的种子并不是一件容易的事情，尤其是，在消费品领域风口此起彼伏，光辉各异的企业前赴后拥，投资回报的数据也在以惊人的速度变化，刺激着寻求财富的神经。

作为冠军的超级陪练，加华资本在变化万千的投资市场中实在显得“过分小心”，仿佛一场漫长马拉松当中，其它选手在欢呼和鼓舞中不由自主奋力前冲，而加华资本却始终调整呼吸保持节奏。

在30多家的企业投资当中，加华资本已经培育出巴比股份、洽洽瓜子、爱慕内衣、东鹏特饮、来伊份等一大批老百姓耳熟能详的国民品牌，无不经历过大量的前期调研。

唯一看起来略显仓促的投资，是疫情期间，加华资本独家投资长沙网红“文和友”，力挺老乡鸡，号召中小微企业积极自救，呼吁从宏观层面“托底经济”、救活中小微企业。即便如此，老乡鸡、文和友也早在已与加华资本结缘，有了投资情分。

宋向前指出，加华资本在企业品牌战略、财务管理方面下了苦功夫，创建了自己的研究体系和研究能力。

“我们的投资经理每天要看大量的研究报告，总结大量的产业案例，还要给管理的项目做专项研究等。在我们公司，上会之前的尽调报告，一般包含了行业的尽调报告、项目的投价分析报告、全行业的法律法规汇编解读、盈利预测报告以及整个行业的同类竞品的对标分析研究，总页数要400页到500页。”宋向前表示。

目前，加华资本“不求快只求稳”的形象已经深入人心。正如宋向前所言，对于新业态，不必慌着下结论，还要时间去长期观察，真正地“日拱一卒”，为了新的商业探索贡献出自己的一份力量。

宋向前强调：投人以资本，渡已以心诚，博观而约取，厚积而薄发。但凡找捷径的，事后看都是“一地鸡毛”。

企业家拼人品

显然，投资家的工作很打磨心性。但在打磨心性之外，加华资本的投资密码也是有迹可循。

纵观加华资本投资历史可知，加华资本一直奉行投行业的领头羊。根据市场的“二八原理”，未来的优质资源一定会向头部集中。

宋向前表示，加华资本创立至今，一分钱也没有亏过，一个项目也没有丢过，因为我们精挑细选。“我看的公司比较多，一年一百多家公司，25年看了1200至1300家公司，我比较挑，所以不求数量，我投的公司都是行业中的冠军。”

同时，在投资领域，企业的增长价值和行业增长价值才是投资核心。在商业时代做作出转变的企业不仅是与时俱进，而且引领风尚。

加华资本认为，巴比股份是中国连锁产业中最具民生特质的公司，通过连锁业态成全小夫妻、小百姓的个体工商户创业，而这样的利他赋能的平台，还兼具到店和到家的巨大的网络优势，占据了刚需高频的赛道，深入到了老百姓的日常生活场景之中。

东鹏特饮则是中国最大的运动饮料民族品牌，具有独特价值故事的商业价值，并且品牌年轻态。宋向前甚至直言，上市对东鹏饮料而言只是一个开始，百亿、千亿只是东鹏不断挑战自我的沿途坐标。

此外，爱慕不仅是中国贴身服饰行业的绝对老大，对于企业品牌和产品品牌有深度理解，而且是一个创造美、传递爱的一个好公司。

除了投资领头羊、重视企业增长价值，加华资本还强调，商业世界短期看声势，中期看模式，长期看品质，而企业家到最后，还是拼人品。“连中三元”背后，都是企业家拼人品的故事。

巴比股份“小产品做出大世界”的商业故事被看好，价值判断还是要深耕于百姓，深耕于人间烟火；东鹏饮料董事长、总裁林木勤多年来每次经过高速公路服务区时，都会关注垃圾桶里有多少东鹏特饮的空瓶、有多少是来自竞品的；爱慕股份董事长张荣明，一个“钢铁直男”实则是铁汉柔情，将内心对美的追求、美的判断外推到产品、品牌上，折射出取悦自己、关爱自己的品牌内涵……

这也正是宋向前常说的：好人做生意的时代来了。实属有幸，守正出奇之正，终于守得了云开月明之奇，不论是作为投资人还是一个普普通通的消费者，这都令人振奋。

“商业文明的终章，大概是赚着辛苦钱的商人都能够享有社会的尊重，这个时代里好人的生意，会越来越好做。”宋向前表示，大道至简，或许我们期待中那个为商从德的好时代，就是现在。

加华半年时间资本市场连中三元背后：投资人磨心性 企业家拼人品 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com