嘉会好‘孕’召集令

上海2021年6月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月5日，上海嘉会国际医院和徐汇区妇女联合会联合举办了“嘉会好‘孕’召集令 — 嘉会生殖医学中心开放日暨公益项目启动仪式”。本次活动旨在为广大国内外需要生育相关帮助的家庭提供专业可靠的孕育解决方案，并为那些期待孕育新生命的妇女同胞们提供辅助生殖咨询治疗，全方位了解和解决生殖困扰。在此次好“孕”召集令公益项目，嘉会生殖医学中心将为工作居住在徐汇区的育龄妇女提供共计100个周期的免费辅助生殖治疗，帮助这些家庭接力好“孕”，实现父母梦。

活动现场，近百位来宾齐聚一堂。徐汇妇联的领导们、嘉会医院的医师们与在场嘉宾一起将象征好“孕”的种子播种，并点亮了好“孕”树，正式宣布“嘉会好‘孕’召集令”公益项目启动。上海徐汇区妇女联合会主席、党组书记陈华致辞并表示：“嘉会生殖医学中心携手海内外资深辅助生殖技术专家，搭建了一支经验丰富、充满人文关怀的队伍，他们专业的技术和对待科学严谨的态度可以帮助有生育需求的女性和家庭全方位找到孕育解决方案。希望通过这样的项目，让每一个家庭都能在生育这件事上多一份安心和放松，让中外家庭都可以实现他们的父母梦。”

启动仪式后，嘉会生殖中心的主诊医师们现场分享了生育力相关话题的知识，并为来宾们答疑解惑。从医38年，拥有丰富妇产科与辅助生殖临床经验的嘉会生殖医学科主任蔡霞医生现场为大家分享了导致不孕不育的原因，如何评估生育力，以及哪些人需要辅助生殖技术的帮助等话题。蔡霞主任建议道：“我们会为每一对首次来嘉会生殖中心看诊的夫妻提供60分钟的沟通环节，充分了解他们的基本情况，比如既往病史和家族史等，再进行专业的生育力评估，然后为患者提供全面且个性化的定制辅助生殖计划。”

一直以来，嘉会生殖医学中心致力于为广大国内外家庭提供国际标准、人性化、注重隐私和舒适体验的生殖内分泌和辅助生殖服务。中心设施设备先进齐全, 包含两间取卵室、两间移植室及百余平米的百级净化胚胎实验室，并引入了国际广泛应用的LifeAire超净化系统，充分保障洁净区对于有机化合物、有害生物粒子的过滤控制，降低环境因素对于胚胎培养及妊娠结局的影响；中心使用国内先进的全时智能数控培养箱（EmbryoScope+ time-lapse system），可以在不干扰胚胎的前提下，对胚胎进行观察，获得胚胎的完整发育动态，并做出准确判断，以增加成功率；中心运用3D超声造影技术，还有效避免了传统X光造影放射线对患者的伤害。

除了先进的设备，嘉会生殖医学中心采用的一对一专护服务模式，也给有辅助生殖需求的家庭提供安全无忧的就诊体验。中心非常注重患者家庭的隐私保护，诊室、B超室、治疗室，复苏室等都设为独立单间，让患者家庭感觉安心放松，从而获得更佳的治疗效果。此外，由海内外自身辅助生殖技术专家组建的一支经验丰富且充满人文关怀的队伍，还与嘉会国际医院其他科室如心理科、营养科等联手，提供综合辅助服务，通过全方位医疗资源保障，帮助中外家庭实现父母梦。

嘉会生殖医学中心开放日暨公益项目启动仪式正式举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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