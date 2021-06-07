酒店“系统错误”却由消费者买单，这种霸道风气不能惯_文化_中国西藏网

作者：朱昌俊 在酒店官方App预订了2022年春节房间，2个月后，却被酒店告知预订时系统价格显示错误，而酒店给出的处理方案是“要么取消订单，要么接受翻倍的价格”，且客人为行程所订机票损失暂不予赔偿。这件闹心的事发生在海南兴隆希尔顿逸林滨湖度假酒店（下称“海南兴隆希尔顿”）和数十位预订了明年春节房间的客人之间。对于酒店目前的处理方式，多位预订酒店旅客表示不接受。 房间和机票都订好了，2个月后却被酒店告知此前预订的房间价格“不作数”，发生这样的事，消费者显然难以接受。而酒店方面给出的理由，也明显站不住脚。 比如，酒店在邮件中的解释是，“由于我们集团酒店预订系统内酒店价格变化的原因，造成我们在预订网站上的产品价格显示有误”。言下之意，此前的价格确实是系统“误操作”，并且是酒店自身的原因造成。那么据此让消费者来承担责任，简直毫无道理。而在接受采访时，酒店方相关负责人又表示“怀疑有人恶意占房”，“不过现在没有证据，不好下结论”。且不说，即便“存在恶意占房”，酒店方面有没有权利单方面取消所有客户的订单尚存在疑问，在“没有证据”的情况下就把“怀疑”当作事实来对待，也毫无疑问显得霸道和任性。 值得注意…