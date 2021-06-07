“科技+旅游”产业项目合作推介会在牡丹江召开凤凰网黑龙江_凤凰网

u003cp>近日，黑龙江省科技厅与牡丹江市人民政府举办“科技+旅游”产业项目合作推介会议，厅市企三方相聚牡丹江，就“科技+旅游”产业项目合作事宜进行深入交流与探讨。u003c/p>u003cp>据了解，科技进步既有利于加快旅游消费升级、促进旅游产业变革，又有利于旅游服务便利化、管理智慧化、业态多元化，为旅游产业高质量发展提供新动能、带来新机遇。“科技+旅游”将作为第四届黑龙江省旅发大会的重点元素。此次省科技厅聚焦旅游产业发展需求，组织一批科技企业到牡丹江对接合作，将支持重点企业围绕旅发大会和牡丹江市主导产业深入对接，与牡丹江市共同把旅发大会办成一次科技与旅游融合的充满灵动的盛会，推动全省旅游产业实现高质量发展。u003c/p>u003cp class="detailPic">u003cimg src="https://www.chinahospitalitynews.com/cn/wp-content/uploads/27E659A608B491E592AFF7A03FB37180CC78A095_size306_w692_h407.jpg" alt="推介会现场（图片由黑龙江省科技厅提供）" />u…