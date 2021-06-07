华住市值暴涨500亿背后的“四个危机”季琦汉庭万豪华住酒店_手机网易网

图片来源@unsplash 文丨空间秘探（ID：MESPACE007），作者：许柚 近段时间， 华住 旗下新店开业不断，高端 酒店 品牌施柏阁入驻西安、济南、两家城际酒店接连亮相……此外，空间秘探查阅发现，港股上市大半年后，华住的总市值已经从985.36亿攀升至1504.9万亿（6月3日收盘），大涨500多亿。华住的扩张之路，似乎正走在顺风口上。 行业老二的“攀登” 在国内酒店市场，华住排在“巨无霸”锦江之后，做了很长一段时间的“行业老二”。不过，这个“老二”也算不上屈居，就规模而言，根据美国酒店权威杂志《HOTELS》全球酒店集团300强数据显示，2019年锦江酒店数量为10020家，华住则为5618家，两者相差近一倍。 以扩张实现规模上的突破，成为华住向第一无限靠拢的方式。自去年9月港股上市后，华住在扩张上动作不断，加速了其“攀登”的速度。 从2020年9月底到12月初，接连5场的中国经济新趋势论坛暨2020华住世界大会，已披露了华住的野心——通过宣布“千城万店”策略，对外界释放了深耕下沉市场的信号；在中高端酒店领域，规划到2023年底，保持每年新增至少100家门店的增长速度，在全…