吉林省白城市： 百岁老党员 深情讲党史-新闻频道-和讯网

几个信号显示下周市场将再度冲高，速看>> “我们能有今天的幸福生活,是因为我们有中国共产党的领导，只有共产党才能救中国!”近日， 吉林 省白城市国家 税务 总局白城市税务局稽查局全体干部，聆听今年一百零二岁的老党员李英权（以下简称李老）讲党史时说的开头语。 七十四年党龄的老党员 李老是一个有着74年党龄的老党员。李老跟大家说:“作为一名老共产党员，平时我每天都看《新闻联播》，从新闻里了解国家的大政方针，我干了一辈子税务工作，我也从左邻右舍、报刊杂志等渠道寻找税务消息，这个情结一直未变。” 李老深情地回忆：“至今清楚地记得，我是在1947年2月20号到税务局参加工作的，1947年12月入的党，时间过得真快呀、一眨眼74年过去了，那个难忘的日子仿佛就在昨天啊！” “当时的税务局不开工资，实行半军事化管理，供应制，职员在单位吃住。天黑了，我们就去检查大车店、旅馆。大车拉货要先拉到税务局，缴纳货物税，盖上验讫章再放行。那时候，我们2人一组出去收税，到月底了，就有4、5麻袋的钱，要堆在火车车厢连接处，配枪武装押运到北安银行，后来克山县建立银行，我们就把钱送到克山银行。” 受到毛主席接见过 李老卧…