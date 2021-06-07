非法摄像头偷拍行为猖獗，公众陷入恐慌：酒店、宿舍还安全吗？

记者检索发现，在一些电商平台上，输入“微型监控”“摄像头隐身”等关键词，可以弹出不少相关产品，其中一款月销量超过8000，而这些监控的广告词纷纷主打“小”和“隐蔽”。 中国社会科学院法学研究所研究员谢鸿飞说，目前，普通民用微型监控的售卖尚无单独立法，要追究卖家违规售卖这类器材的法律责任似乎存在障碍，因为这些设备也可用于拍摄民间纠纷所需的证据。但如果商家以暧昧不明的词语宣传偷拍设备的，如“安装在卫生间、酒店”等，则可能违反广告法、电子商务法等法律。 记者添加了几名监控设备卖家的微信，发现大多数卖家都在微信朋友圈发布了各式各样隐藏摄像头产品的介绍，如打火机、纸巾盒、空气清新剂等，这些产品外观与普通商品无异，但都被加以改造，内部安装有摄像头。 在一款插座介绍中，卖家表示，可以接受各款式颜色定制，可以做孔内，不妨碍插孔使用。而在线下，同样有店主售卖类似偷拍设备，虽然售卖方式更加隐蔽，但依旧可以买到。 2015年1月正式实施的《禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备的规定》（以下简称《规定》）第二条规定，禁止自然人、法人及其他组织非法生产、销售、使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备…