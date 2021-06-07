数据证明西藏是世界上生态环境最好的地区之一

中国西藏网讯 青藏高原是“世界屋脊”“亚洲水塔”，西藏是青藏高原的主体，是重要的国家生态安全屏障。 5月21日，国务院新闻办公室发表的《西藏和平解放与繁荣发展》白皮书介绍，目前，西藏生态系统整体稳定，环境质量持续向好，绿色发展格局初步形成，人民生态环境权益不断提升，“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”的理念深入人心，西藏成为世界上生态环境最好的地区之一。 图为羊卓雍错 西藏和平解放70年来，国家高度重视西藏生态文明建设。特别是党的十八大以来，西藏坚持以习近平生态文明思想为指导，树立绿水青山就是金山银山的理念，不断深化对生态文明制度体系建设的探索，进一步健全和完善环境保护制度体系，先后颁布实施了30多部地方性法规和政府规章，为西藏扎实推进生态文明建设保驾护航。 截至2020年，西藏累计投入生态环境领域的资金达814亿元，大力实施《西藏生态安全屏障保护与建设规划(2008-2030年)》和“两江四河”流域绿化项目，设立各级河湖长1.48万名，实现河湖“清四乱”常态化制度化。 70年来，西藏村庄环境卫生面貌发生了根本性转变，更加生态宜居。“十三五”时期，西藏累计改造农村户用卫生厕所…