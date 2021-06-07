美国洛杉矶和英国伦敦2021年6月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的投资公司Marlin Equity Partners很高兴地宣布Marlin Heritage Europe II, L.P.基金（"Heritage Europe II"或“基金”）完成融资，总承诺资本达到6.75亿欧元，是其前身基金规模的两倍以上。在现有有限合伙人的大力支持和全球新投资者的极大关注下，该基金成功完成了目标。

Heritage Europe II是Marlin超过15年的投资战略的延续，其前身基金Marlin Heritage Europe L.P.也采取了同样的投资战略。该基金将采用之前基金所利用的相同理念和流程驱动投资方法，投资标的通常是位于欧洲的中等市场公司。自2006年以来，该公司一直活跃于欧洲市场，并于2012年正式设立伦敦办事处。与Marlin一贯的业务重心相一致，Heritage Europe II将寻求投资于可持续发展、具有高潜力的公司，这些公司能够从Marlin公司加速增长和不断扩展业务的悠久历史及其丰富的运营资源中受益。该基金将继续专注于Marlin已具备广泛专业知识的行业，包括软件、技术、医疗保健、技术支持企业和金融服务。

Marlin创始人、董事长兼首席执行官David McGovern表示：“我们能够成功筹集相当于先前基金的两倍以上资金，这进一步证明了我们作为该地区领先公司和增值合作伙伴的地位和所受到的认可。“我们感谢现有投资者群体和最新合伙人的支持，现在期待着继续执行我们以运营为中心的投资战略，帮助公司建立长期价值并为我们的合伙人带来成功的结果。"

Marlin高级董事总经理Peter Spasov补充道：“我们在欧洲的成功得益于我们在目标行业的深厚的专业知识、在该地区展示的投资经验、成熟的全球基础设施以及与管理团队合作来促进以增长为中心的增值计划的协作方式。我们很高兴能继续利用当今在各个企业和行业广泛发生的快速数字化转型，并坚信我们拥有独特的优势来帮助各个公司在当前的数字化浪潮中加速发展其业务模式。"

自2005年成立以来，Marlin已完成9只私募股权基金，完成180多项收购，管理资金超过76亿美元。Heritage Europe II在公司进行了一个时期的强劲投资活动后完成此次融资。自2020年初以来，在全球疫情的背景下，Marlin收购了26家企业，并完成了8只基金的退出。

Kirkland & Ellis LLP律师事务所的Sarah Roberts、Katie St. Peters、Karin Orsic和Bruce Ettelson担任Heritage Europe II基金设立的法律顾问、瑞士信贷证券（美国）担任独家私募顾问和配售代理。

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Marlin旗下基金完成6.75亿欧元融资 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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