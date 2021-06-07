行业领导者讨论气候变化政策和净零计划对亚太地区市场的影响

首次公开展示Wood Mackenzie Lens® Power

新加坡2021年6月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Wood Mackenzie邀请注册参加6月22日至24日举行的首届亚太电力与可再生能源会议（Power & Renewables Asia Pacific (APAC) Conference）。

随着西方经济体和大型企业承诺实现碳中和，亚太地区作为全球最大的化石燃料需求中心也必须加紧努力实现脱碳。

Wood Mackenzie亚太地区电力和可再生能源业务主管Alex Whiteworth表示：“中国、日本和韩国都已宣布了到2050年和2060年实现净零排放的目标。这次虚拟会议是一个很好的平台，可以讨论这些关键市场在气候变化行动方面期待，并为行业参与者设定前进的道路。”

会议将围绕中国、日本、韩国、澳大利亚和东南亚新兴市场等主要市场举行线上活动。为期三天的活动还将讨论帮助亚太地区市场实现能源转型的政策、下一代技术和投资战略等主题。

Wood Mackenzie还将推出Lens®Power——这是一个改变游戏规则的数据和分析平台，将使各组织能够最大限度地扩大清洁能源领域的投资机会并保持在能源转型方面的前沿地位。

这次虚拟会议带来Wood Mackenzie专家和顶级演讲者阵容的独家演讲，同时还提供了与领先的可再生能源开发者和公用事业组织建立联系的机会。代表们还可以与输电运营商、国家和能源监管机构、投资实体和技术提供商建立联系。

主要外部演讲者包括：

东电再生能源株式会社 执行副总裁兼首席财务官Riki Kojima；

执行副总裁兼首席财务官Riki Kojima； Dr. AEMO 首席系统设计和工程官Alex Wonhas博士；

首席系统设计和工程官Alex Wonhas博士； RWE （日本）国别总监兼总裁加藤伸一；

（日本）国别总监兼总裁加藤伸一； 第一生命保 险 全球可持续发展副总裁钱谷美幸；

全球可持续发展副总裁钱谷美幸； 法 兴银行 董事总经理兼亚太地区自然资源和基础设施业务负责人Daniel Mallo；

董事总经理兼亚太地区自然资源和基础设施业务负责人Daniel Mallo； 壳牌 亚洲陆上可再生能源、可再生能源和能源解决方案主管Sriram Madapura；

亚洲陆上可再生能源、可再生能源和能源解决方案主管Sriram Madapura； BayWa r.e. 亚太地区战略主管Vinutha Hosur；

亚太地区战略主管Vinutha Hosur； Dr. H2U 首席执行官Attilio Pigneri博士；

首席执行官Attilio Pigneri博士； 日本政策投 资银行 结构化金融高级副总裁Shinichi Yasuda；

结构化金融高级副总裁Shinichi Yasuda； Vena Energy 总经理、工程总监Tuna Kildis；

总经理、工程总监Tuna Kildis； 高盛公司副总裁、结构化金融主管Toru Inoue。

如需报名参加Wood Mackenzie亚太电力和可再生能源会议，请点击此处。

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https://www.woodmac.com

首届亚太电力和可再生能源会议即将召开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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