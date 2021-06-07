SGS携手长虹成功举办战略合作QTL测试实验室授牌仪式

绵阳2021年6月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构SGS携手四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称：长虹）在四川省绵阳市成功举办战略合作QTL实验室授牌仪式。SGS中国大陆互联与产品事业群高级总监赵晖先生、长虹集团副总工程师阳丹先生、长虹集团检测校准中心总经理王平松先生及双方代表人员出席了本次授牌仪式。



授牌仪式现场双方合影

智慧家居 “质”领未来

家电、音视频产品作为家居生活的重要组成部分，是最快实现智能控制的家居设备之一，也是当前传统企业领域对智能家居变革投入最大的行业。与此同时，随着中国十四五规划立足“双循环”和“新基建”的新发展格局的全面铺开，都给中国的家电、音视频产品行业发展带来巨大发展契机。但在市场带来利好因素的同时，欧盟、北美等国家和地区分别又对家电、音视频产品从安全、能效、环保等各方面提出了更为严苛的技术标准要求。对此，中国企业需积极应对，及时了解并掌握最新的国际法规动态，确保产品合规，快速进驻目标市场。

强强联合 “质”胜之道

在仪式现场，长虹集团副总工程师阳丹先生表示：多年来，长虹凭借卓越的产品品质、领先的研发技术引领中国“智”造。为了让用户使用安全放心的产品，公司投入大量的人员及专业的检测仪器设备进行产品的质量检测，并与SGS一直保持着紧密合作。日后，长虹与SGS携手前进，在SGS专家的技术支持下，双方在家电、音视频产品的安全评估、测试、认证方面展开更加紧密的合作。”

长虹集团检测校准中心总经理王平松先生表示：此次，长虹、启睿克测试中心成为SGS认可的QTL测试实验室，是对长虹、启睿克测试中心的认证检测人员水平、检测设备能力的充分肯定。未来，长虹希望通过SGS平台，加大对长虹、启睿克测试中心人员的培训，也希望更多的人员可通过SGS的资质认可。

SGS中国大陆互联与产品事业群高级总监赵晖先生表示：长虹与SGS作为各自领域的优秀企业，双方秉承信任、诚信和公平原则，本次签署战略合作协议，参照协议内容，未来双方将在长虹、启睿克测试中心的相关测试、检验和认证领域中强强联手。SGS凭借遍布全球的服务网络、专业的技术专家团队和丰富的测试认证经验，助力长虹的家电、音视频产品在北美、欧洲及全球市场的平台建设。双方也将在技术交流、人员培训、资源共享等方面的进行全方位深化合作，持续保证产品的安全合格性，为其进入国际市场提供有力的技术支持，成功推动产业链的可持续发展。

作为国际公认的第三方测试认证机构，SGS在中国拥有强大的电子电气产品认证团队及测试实验室。SGS实验室已获得ENEC、CB、GAC、CNAS、CMA、NVLAP等的认可资质。未来，SGS不断创新，通过一流的检测、认证服务，针对行业或企业的具体需求，提供量身定制的解决方案，为本土及全球客户提供电子电气产品一站式测试与本地化认证服务，助力企业产品提升可持续发展竞争力，快速进驻全球市场。

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