文旅部:推进文化和旅游PPP投资基金组建 2021-06-07 20:59:23 北京商报 北京商报讯(记者 郑蕊)6月7日,文化和 旅游 部官网发布《"十四五" 文化产业 发展规划》(以下简称《规划》),并提出征集适宜采用政府和社会资本合作(PPP)模式的项目,加强项目全生命周期监管,依法依规推进项目建设,推进文化和旅游PPP 投资基金 组建。 《规划》指出,"十四五"将发挥投资对优化供给结构的关键性作用,围绕文化内容创意生产、数字文化产业、文化和旅游融合、文化产业园区基地、文化消费场所设施、文化产业公共服务平台等重点领域和关键环节,不断优化投资结构,提高投资效率,保持投资合理增长。