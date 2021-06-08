暑期档出行高峰来临 携程“亲子盲盒"、“童享卡”撒福利

暑期将至，毕业旅行、避暑旅行、亲子出游等多类出行需求将迎来集中释放期。根据文旅部数据，已经过去的“五一”黄金周假期出游人数、旅游收入已分别超过和接近2019年同期水平。在市场加速回暖和人们出游品质提升的背景下，今年暑期出游或将迎来新高点。 机票均价达1150元 旅游产品价格仍将上涨 携程数据显示，截至目前，今年暑期(7月1日-8月31日)机票均价已达到1150元，相比2020年、2019年同期分别上涨93.6%、25%。随着暑期的临近，未来一个月机票和各类旅游产品价格有望再度上涨。 随着6月下旬大中小学陆续迎来假期，避暑休闲、研学旅行、全家度假也成为学生和亲子群体最感兴趣的主题。携程数据显示，2019年暑期档中国内亲子出行票量占总量28%，为平日亲子出行票量近三倍水平，目前看来，2021年暑期该趋势将大概率延续。 同时，据携程最新发布的遛娃出游新趋势来看，今年上半年，国内遛娃旅游花费同比2020年上涨41%，亲子出行消费品质持续提升。资深旅游专家王兴斌近日对媒体表示，预计今年暑期的亲子游市场会呈现出前所未有的火爆局面。 伴随着高涨的出游热情，“携程机票 暑期狂撒百万现金补贴”等暑期大促…