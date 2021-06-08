“上海澳门周”彰显澳门“旅游+”活力

“澳门是一座健康安全宜游的城市。在上海举办澳门周，不单能向内地推广澳门，也能透过上海众多的外企在国际上推广澳门的形象。”澳门特区行政长官贺一诚说。 澳门特区政府于内地有序开展系列“澳门周”活动，其中“上海澳门周”近日一连五天在上海举行，通过澳门及葡语国家特色产品、旅游及会展推介会、商业配对洽谈会等，联通两地旅游及会展经贸资源，助力企业拓展商机。 展现澳门多元魅力 “上海澳门周”由澳门特区政府经济财政司主办，上海市政府有关部门协办。活动期间，近40家澳门企业参与大型路展，以“礼盒”设计形式展现澳门及葡语国家的手信饼食、酒类、调料、服装、保健食品等特色产品。 通过丰富多元的展位，澳门旅游、商贸、文化、体育及娱乐等特色元素一览无余，集中展现“旅游+”的生动内涵。其中包括：澳门概况、旅游盛事区、澳门世界遗产、澳门好店、澳门体育盛事展区、澳门商贸经济展区等。路展专设展位介绍“会展竞投及支援‘一站式’服务”及“投资者‘一站式’服务”，客商也可在现场通过线上视频咨询来澳办展及投资等详情。 路展期间，主舞台精彩表演接连不断，有澳门非物质文化遗产清单项目舞龙、舞狮、葡萄牙土风舞和咏春拳，有澳门歌手带来原…