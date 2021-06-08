端午旅游市场持续火爆 中短途游占比接近七成机票民宿度假旅游_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸)随着端午假期的临近，大家出游的热情也逐渐高涨。6月8日，根据多家 民宿 平台发布的数据来看，短途游、小众目的地成为首选。根据部分平台数据显示，中短途的搜索量占整体的七成左右。 不仅如此，小众目的地也成为端午假期的出游首选。近期，途家公布了《2021端午秘境榜——小众宝藏目的地风向标》（以下简称"秘境榜"），客流量较少的小众秘境目的地，个性化、品质化、体验型的民宿 旅游 产品开始井喷。其中，广西北海、山东烟台、浙江嘉兴、福建漳州、贵州贵阳、河南开封、福建泉州等地以领先热度指数入榜。值得一提的是，相对热门城市、网红景区周边的酒店，这些宝藏目的地的特色民宿在端午期间的民宿平均客单价约为579元，综合性价比更高。 此外，乡村旅游成为今年端午文旅市场的核心主题之一。Airbnb平台数据显示，中短途的搜索量占整体的七成左右， 度假 目的地领跑复苏趋势。以热门出发地北京为例，从北京驱车4小时前往河北秦皇岛阿那亚，成为今年最热门的端午旅行路线，搜索量已较2019年增长1.5倍。 同时，乡村类型房源，如客栈、乡村小屋、别墅等，搜索量较2019年同期增长超5倍。 同时，去…