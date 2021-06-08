剧本杀杀向酒店季琦剧本郑南雁酒店酒店业住宿_手机网易网

图片来源@视觉中国 文 | 旅界 酒店 的新生意 午夜，一场耗时6个小时的 剧本 杀结束良久，27岁的柳容静躺平在酒店大床上累得再也不想动弹。雨水在玻璃窗上汨汨作响，并不影响柳容静和好友吐槽刚刚玩下来的本子。 “故弄玄虚，剧本明明洗的《黑夜传说》。” “DM（主持人）太不专业了，有剧透…” “礼服太廉价，一穿就撕裂。“ 这场含6人下午茶的酒店剧本杀套餐花费了柳容静和她6个朋友1199元，略高于普通剧本杀店80-150元/人的收费，但为了玩得尽兴，她们还预定了两间880元/晚的双床房。 金钱倒在其次，江湖上有句话是，“剧本杀一天，人间一年”，“花钱玩了一个不值得的本子”，柳容静有种虚度人生的感觉。 作为资深玩家，柳容静热衷于从各个剧本中体验不同角色的人生，即使选剧本如同开盲盒，她依然在广告感召下和好友在这家南京浦口区江山路的五星酒店剧本杀套餐中尝个鲜。 据艾媒咨询的分析数据，在2021上半年中国消费者偏好的线下潮流娱乐方式中，剧本杀以36.1%排名第三，仅次于看电影（38.3%）和运动健身（36.4%）。 同时，在艾媒数据2021年3月调研数据显示，主要的剧本杀用户年龄为26到40岁，贡…