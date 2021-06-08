江西小众景点，一个美得真实的景区，这里还有一个神奇的传说观光车龟峰旅游神龟

欢迎大家来到我的旅行小世界，走遍千山万水，踏遍黄沙海洋，只为与你们分享这个世界的美好，如果你也喜欢旅行，那就跟随我的脚步和镜头一起出发吧！ 很多游客在进行旅游的时候，往往还是会选择一些大众而且知名的景区，但是却不知道的是，如今的很多地方也会存在一些小众景区。提到弋阳县，可能游客对此并不是很了解，但就是这样一个不知名的小城，却能有着不错的景点，尤其是还可以让游客感受到真实的美，感受到很多的不同之处。 在弋阳县内，有一个叫做龟峰的景点，之所以是这个名字，相信大家都猜到的，主要是因为这个山峰在外形上酷似一只神龟，如果对整个山峰俯瞰的话，就会发现整个山体都好像是一个硕大的神龟，而且是浑然天成的，是属于大自然的杰作，大自然打造的更加精湛，更加精致，恐怕人工都无法打造出如此精致的风景。 弋阳龟峰景区主要是位于江西的弋阳县，距离县城也只有十公里左右，其中地形是一个丹霞地貌，也是成为很多电视剧选择拍摄一个景点。这里的文化底蕴，加上自然景观，都吸引很多游客的到来。尤其是其中这里还有一个作家公寓，像是来自世界各地的大家都会选择在这里居住，在这里进行创作，从而能体验到不错的自然风光。 当然关于这一景区还有…