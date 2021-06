Gastech将于9月21-23日在迪拜举行

Gastech 2021将在阿拉伯联合酋长国副总统兼总理和迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·马克图姆殿下的赞助下举行

该活动得到阿拉伯联合酋长国能源和基础设施部的支持

由于新冠疫情的不确定性和旅行限制,全球最大的天然气、液化天然气、氢气和能源行业展览和会议举办地点将从新加坡易址

伦敦2021年6月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 主办方dmg events今天宣布,支持天然气、液化天然气、氢气和能源行业的全球最大展览和会议Gastech将于2021年9月21日至23日在迪拜举行。该活动将在阿拉伯联合酋长国副总统兼总理和迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·马克图姆的赞助下举行。

Gastech Exhibition to connect the gas, LNG, hydrogen & energy industry in Dubai in September 2021