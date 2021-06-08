Gastech 2021将在阿拉伯联合酋长国副总统兼总理和迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·马克图姆殿下的赞助下举行

该活动得到阿拉伯联合酋长国能源和基础设施部的支持

由于新冠疫情的不确定性和旅行限制，全球最大的天然气、液化天然气、氢气和能源行业展览和会议举办地点将从新加坡易址

伦敦2021年6月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 主办方dmg events今天宣布，支持天然气、液化天然气、氢气和能源行业的全球最大展览和会议Gastech将于2021年9月21日至23日在迪拜举行。该活动将在阿拉伯联合酋长国副总统兼总理和迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·马克图姆的赞助下举行。



Gastech Exhibition to connect the gas, LNG, hydrogen & energy industry in Dubai in September 2021

Gastech 2021原本计划在新加坡举行，新加坡在管理新冠疫情方面有着出色的记录，并享有作为商务和休闲活动安全、创新和值得信赖的目的地的盛誉。然而，最近在东南亚暴发的新冠疫情在交通和旅行方面造成了不确定性，因此有必要找到一个替代场地来举办Gastech 2021。

Gastech 2021得到阿拉伯联合酋长国能源和基础设施部的支持。能源和基础设施部长Suhail Mohamed Al Mazrouei阁下表示：“阿联酋很高兴能举办Gastech，这是全球领先的天然气、液化天然气、氢气和能源行业活动之一。Gastech是能源行业的重要时刻，其全球使命是降低碳排放并为所有人提供可负担得起的清洁能源。Gastech是推动能源转型议程对话和联系的关键推动者。”

dmg events总裁Christopher Hudson在解释关于将Gastech 2021举办地点易址的决定时表示：“新加坡及其利益相关者为我们提供了巨大的支持和承诺。然而，整个地区感染率的上升所造成的不确定性使我们的行业在计划在新加坡举办方面面临挑战，我们不得不寻找另一个地点。当时机成熟时，我们期待返回新加坡。”

“归功于强大的世界领先疫苗接种计划以及组织良好的测试和旅行措施，迪拜是世界上最安全和交通最便利的目的地之一。这是一个世界级的地点，在成功举办重大活动方面有着悠久而出色的记录，使得它成为全球能源行业、合作伙伴、参展商和与会者开展业务的理想地点。”

dmg events表示，在今天的公告发布之前，它与Gastech的重要利益相关者、Gastech管理机构和参会企业进行了多次对话。这些对话强调有必要面对面应对能源行业面临的挑战和机遇，包括该行业显然需要应对气候挑战，并迅速加速氢能源作为未来可能的清洁能源的使用，以及采用CCUS技术作为脱碳工具。

Hudson表示：“Gastech 2021将提供领导力，助力天然气、液化天然气、氢气和能源行业在后疫情时代的能源市场中蓬勃发展。除了加速向清洁能源转型的颠覆性力量外，Gastech还为建立解决气候变化问题和能源脱碳所需的长期可持续业务关系提供了无与伦比的机会。”

Gastech 2021将在迪拜世界贸易中心举行。届时将有25000多名与会者参加，其中包括高级决策者和能源行业思想领袖，以及400多家参展公司，他们将在未来几十年为全球天然气、液化天然气、氢气和能源行业制定议程。

Gastech将于9月21-23日在迪拜举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com