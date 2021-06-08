CSS因其技术和服务产品而获得提名，这些产品让客户能够积极主动地管理网络安全风险

纽约2021年6月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 领先的RegTech平台“CSS”（合规解决方案战略）今天宣布已入选CyberTech100。该平台提供技术驱动的解决方案，帮助金融服务公司满足其监管合规要求。这份年度榜单由FinTech Global编制，获提名者由行业专家和分析师小组选出，旨在表彰全球100家最具创新性的数字解决方案提供商，帮助金融服务公司击退网络攻击并保护它们的数据资产。

由于最近广为人知的网络攻击导致全球供应链受到广泛破坏，网络技术行业实现了巨大增长。各种因素的结合正在导致脆弱性不断升级。随着所有公司越来越依赖技术和数据管理基础设施，网络攻击的数量、复杂性和复杂性都在增加。

CSS解决全球投资管理行业的监管、业务和运营风险，为各种机构资产管理公司、对冲基金、私募股权公司和保险公司提供支持。此次入选CyberTech 100后，CSS将继续为暗网监控、政策和程序开发和审查、安全测试、网络培训和就绪情况评估提供市场领先的网络安全解决方案和服务。CSS在保护和使用个人身份信息（PII）的法规（如通用数据保护条例（GDPR）和《加州消费者保护法》（CCPA））方面的专业知识越来越多地被寻求实施妥善管理与投资者和员工相关数据所需控制措施的投资经理和顾问所利用。

CSS网络IT服务主管E.J. Yerzak表示：“我们很高兴能入选世界最具创新性的网络安全公司行列。利用由内部监管和网络安全专业知识支持的基于AI的技术，CSS正与各家公司合作，开发一个全面的网络安全风险管理计划。最近关于网络安全的新闻加速了客户采取更积极主动方法的需求，以增强其网络安全防御系统的威力和完善程度。”

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CSS获提名入选CyberTech100榜单 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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