我们是否患上了“美团崇拜症”外卖美团外卖美团携程电商_手机网易网

我们是否患上了“美团崇拜症” 2021-06-08 23:52:11 科技说 我们是不是患上了“ 美团 崇拜症”？这是我最近经常自问的一个问题。 站在投资者角度，在过去几年美团确实给了我们极大的回报，尤其在本地生活领域，给对手以压倒性优势，令市场相当兴奋。 但另一方面，出于对过往成绩的认可，市场对美团定价也越发积极，评级机构在对美团定价时，也多给予褒奖，多份研报都给了美团极高的市值预期。 以上心理对美团市值走向究竟有多大影响我们尚不得而知，投资者的集体无意识的看多对企业市值管理也多有帮助，但当我们在以价值投资立场去判断企业未来时，需排除以上心理的干扰。 本文就主要探讨：理性分析下，我们对美团是否有过度崇拜，抑或是剔除心理因素，美团究竟处于一个什么样的水平？ 截至撰稿美团市值已经超过18000亿港币，市盈率（TTM）过千倍，其中新兴业务仍然是亏损大户（2021年Q1经营性亏损高达80亿元），严重加大损益表负担。 新业务主要以闪购，实物 电商 ，供应链服务以及共享单车，社区团购等业务为主，多个季度以来一直是美团的主要“吃利润点”，但也因为此，业内对美团就有了截然不同的看法，如乐观者就认为美…