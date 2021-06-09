英国游客在去了印尼巴厘岛后，来到中国的三亚，结果让人尴尬_旅游

旅游是现在很多人假期的第一选择，而且大部分的人都跟倾向于出国旅游。关于这一点，不止一些中国人是这样想的，很多的国外的人也是比较喜欢出国旅行，而且这些人都很喜欢去有沙滩的景点玩。 有一个喜欢旅游的英国游客就经常到处玩，他非常喜欢印尼的巴厘岛，每当有假期的时候就会去巴厘岛旅游，在他看来，巴厘岛的风景很好，生活节奏也很慢，整个人能在巴厘岛真正的放松下来。 再一个巴厘岛的物价很低，而且东南亚有许多的热带水果，这些是他在英国很难品尝到的。所以印尼很多地方的人吸引力是非常大的，而他也是在去了印尼多次之后，打算换个地方游玩。他听说中国的三亚也是非常好的地方，这次便直接来了三亚度假。 不过他只在三亚待了几天就受不了了，想要离开回国。原来在他看来，三亚的住宿太贵了，比印尼的住宿要高很多。这和他原本想象中的有差距，他原本以为三亚是一个和印尼差不多的地方。 其实因为各地的经济水平不同，所以物价都有所不同。中国现在的发展速度飞快，三亚又是一个十分受欢迎的旅游景点，所以三亚的东西确实会稍微的贵一点。这个英国游客只要提前做点功课就能了解到的。 我们在出国旅行的时候也应该做好功课，提前熟悉当地的物价水平。带上差不多…