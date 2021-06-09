同程航旅：联动“航空+旅游”助力湖南红色旅游

6月8日，搭乘湖南航空精心布置的红色主题航班，由同程旅游旗下昆明风光国旅组织的“百年荣光 寻迹潇湘”红色主题旅游团从昆明长水国际机场出发，落地长沙黄花国际机场。 【品橙旅游】6月8日，搭乘湖南航空精心布置的红色主题航班，由同程旅游旗下昆明风光国旅组织的“百年荣光 寻迹潇湘”红色主题旅游团从昆明长水国际机场出发，落地长沙黄花国际机场。六天行程中，他们先后打卡长沙、韶山、张家界、凤凰古城等湖南境内著名红色旅游景点和知名景区，探寻潇湘大地的红色深情和自然人文风貌。 据悉，这是同程航旅协同旗下湖南航空与同程旅游以航旅融合助力地方旅游经济的新实践，整体行程中，同程航旅以自有产业链分别在旅游产品策划及服务、线上线下收客以及航线运营等综合调配，为游客提供了玩、吃、住、行全面升级的 “一站式”出游服务。 航空和旅游是天然同盟，近年来，航空与旅游融合发展正在成为一种新趋势。民航局、文化和旅游部近日联合印发《关于促进民航业与红色旅游深度融合创新发展的指导意见》也指出，要进一步发挥民航业在推动红色旅游高质量发展中的重要作用，促进民航业与红色旅游深度融合创新发展。 作为自有航空和旅游产业的集团公司，同程航旅占…