年发电量4亿千瓦时亩年收益4万元拉动3000余人就业 “ 光伏 +渔业+旅游”力促滨州乡村振兴 沾化通汇“渔光一体”项目 光伏板上，无人机按照指令在各光伏区不停穿梭;光伏板下，养殖工人拖曳着小船辛勤忙碌地劳作;产业园区内，美丽景色吸引了游客纷纷拍照留念……这是滨州市利用“光伏+渔业+旅游”勾勒出的一幅融合共生、生机盎然的“渔光一体”场景，让人留连忘返。“该项目位于滨州市沾化区滨海镇，是国内目前单体规模最大的‘渔光一体’项目。项目总投资12亿元，占地7600亩，总装机容量30万千瓦，年发电量4亿千瓦时，涵盖 光伏发电 、智慧渔业、休闲观光三大板块，整体实现‘光伏+渔业+旅游’有机结合，大幅提高土地复合效益，促进多产业融合发展。”据滨州市发展和改革委员会负责人介绍，所谓“渔光一体”，是指在用电负荷高、水产养殖集中，且属三类以上光伏效能地区的丰富池塘水面及塘埂资源，采用“水上发电、水下养殖”创新模式，开发建设光伏发电项目，实现“渔光”相互交融，多产业互补发展。 滨州地处黄河三角洲腹地，具有丰富的太阳能、风能、盐碱滩涂和水产养殖等资源，发展“渔光一体”项目具有得天独厚的资源优势。近年来，滨州市…