“周五夜未央”打造文化娱乐夜市_旅游_大连新闻网

0 听一场大连本土脱口秀、看一场火遍全网的迷你音乐会……本周五起，大连城市音乐馆将正式启动“周五夜未央”城市夜游文化项目，旨在打造出具有音乐馆特色的大连夜经济品牌，形成大连文化娱乐夜市。 “周五夜未央”以“夜”为概念主题，主打夜游、夜娱、夜肆、夜读、夜秀等“夜文化”品牌，让市民在这里度过一个有趣味、有品位、有意义的周末。从晚上6时30分开始，除了博物馆参观、主题文化讲座、音乐沙龙等传统项目，大连城市音乐馆还专门为“夜未央”进行了精心设计，研学历史剧展演、青年脱口秀、新民乐音乐会、汉服体验秀、音乐夜校……各种精彩的活动将逐步在星期五的夜晚轮番登场。在网络上非常火爆的“槐花乐团——国风喵喵咪/古风音乐会”、混合了摇滚乐流行音乐电子音乐等元素进行创作的飞行鲸鱼乐队，还有由今日头条自媒体达人组成的大连本地脱口秀组合“半吨八两”等，都将齐聚“周五夜未央”！ 此外，“周五夜未央”将全面打通文化、文旅、文娱等项目，并不断努力升级创新。除了各种固定的驻场活动，还会根据不同节点逐步策划各种主题活动，比如创意灯光秀、汉服体验秀、网红打卡秀、读书会、花艺会、音乐夜校等，满足不同群体的需求，让“夜”文化走进大…