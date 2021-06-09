北京2021年6月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月7日，《工业和信息化部中央网络安全和信息化委员会办公室关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）正式对外发布。浪潮认为，此次《指导意见》出台，为区块链未来发展提出目标、指明方向，提供更好发展环境，将加速区块链产业的创新发展，驱动更多区块链应用落地，对浪潮等早已布局区块链的企业是重大利好。

《指导意见》提出：到2025年，区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具规模。区块链应用渗透到经济社会多个领域，在产品溯源、数据流通、供应链管理等领域培育一批知名产品，形成场景化示范应用。培育3~5家具有国际竞争力的骨干企业和一批创新引领型企业，打造3~5个区块链产业发展集聚区。区块链标准体系初步建立。

《指导意见》中还明确了积极推进应用试点、加大政策支持力度、引导地方加快探索、构建公共服务体系、加强产业人才培养、深化国际交流合作六大保障措施。

从2019年区块链提升至国家战略层面、2020年区块链列入新基建范畴，到2021年“十四五”规划将区块链纳入七大数字经济重点产业之一，再到《指导意见》的出台，国家政策持续加码区块链。

浪潮在区块链领域早已深度布局，2015年组建了区块链研发团队，2019年成立区块链技术研究院，推出浪潮区块链服务IBS（Inspur Blockchain Service）平台，《指导意见》中提出了五大重点任务，浪潮已率先躬身实践，积极引领区块链技术与产业创新发展。

在赋能实体经济方面，浪潮将区块链技术应用于产品溯源、数据共享等领域，已打造多个标杆案例。例如，由浪潮打造的粮食全产业链质量追溯平台，建立粮油“生产种植-粮食收储-粮油加工-物流贸易-消费”产业环节数据的采集和存储体系，实现“来源可追溯，去向可查证，责任可追究”，保障粮食质量。再如，由浪潮支持济南打造的“链上自贸”保税展示展销平台系统，在国内首创“一物一码”新模式，实现以“货物出区（高级认证企业）免担保、一物一码可追溯、展示商品可退回、交易消费才缴税”为特色的全流程保税监管创新模式。

在提升公共服务方面，浪潮积极探索区块链+政务服务场景应用开发，形成了区块链+数据安全、电子证照、电子签名等解决方案。比如，陕西西咸新区政务服务平台集成电子签名和电子印章功能，办事群众可对上传电子材料进行手写签名，需盖章的材料加盖电子印章，通过区块链存储，审批人员在线审批后，发放电子证照（含电子批复）。

在夯实产业基础方面，浪潮已积累了大量的区块链知识产权，目前区块链专利数量位列全球前十，2020年区块链专利申请量高达274项，居全国第一；首批通过了国家网信办区块链信息服务备案；获得了国内首张区块链安全检测证书；牵头起草了两项团体标准。

在打造现代产业链方面，浪潮致力于联合生态伙伴构建城市区块链公共服务平台，全面推动政务上链、企业上链、民生服务上链。浪潮基于浪潮区块链IBS平台助力重庆打造了区块链公共服务平台“渝快链”，通过构建区块链赋能平台、主链平台、商用密码服务三大核心平台，实现对国内外主流区块链底层技术平台的统一管理，提供基础设施服务、公共API服务、跨链协同服务以及“区块链+”融合服务。

在促进融通发展方面，浪潮在区块链+工业互联网、大数据、云计算领域已成功实践。以云洲链为例，云洲链是浪潮独创将国家标识解析体系与区块链、商用密码技术融合，形成的增强级标识解析体系服务平台，是浪潮云洲工业互联网平台的核心组成部分，提供智能制造、流程优化、供应链金融等SaaS应用服务。积成电子应用浪潮云洲链，连接工业设备73.2万余台，研发工业模型26种，建立基于标识解析的产品双向追溯体系和智慧运营体系，设备利用率提高18%，人员利用率提升22%，工艺设计效率提升50%。

浪潮作为新一代信息技术企业，在国家政策的指引下，将继续积极投身区块链产业发展中，把区块链作为技术创新的突破口，坚持发展与安全并重，与生态伙伴联手拓展更多场景应用，助推区块链产业创新发展，加速区块链技术与实体经济的深度融合发展。

区块链新政出台，浪潮加速创新布局 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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