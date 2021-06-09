上海2021年6月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 假如要给中国康养地产设置一个“示范区”，上海肯定是当仁不让，市场空间巨大，地理位置优渥，频引巨头垂青。正是得益于上海的先天优势和行业成熟度，赛家康养也将上海作为落地项目首选城市。

2021年6月9日，赛家康养以全新的姿态在“2021上海国际养老、辅具及康养医疗博览会”上惊艳亮相。同时，赛家康养首个上海落地项目正式开放。首战告捷，标志着赛家康养项目在全国范围的星海征途正式拉开帷幕。

赛家康养 系出何门？

应时代感召而生，为城市未来而行。一个立志成为引领行业领域的品牌，需要雄厚的资源和强大的实力，而支撑赛家康养的保险康养产业联盟，就是真正的实力派。

保险康养产业联盟（以下简称联盟），是由国内保险界、投资界、康养界知名人士联合发起，采用“保险共享社区”的创新模式，推动康养产业金融化，促进保险与康养产业融合发展的一个开放式资源平台。目前，逾30家保险公司签约成为联盟成员单位，超20家品牌康养产业机构成为联盟战略合作方，共建以保险资源为核心的康养生态新模式。围绕保险康养产业项目的落地，联盟下设三家执行机构“赛嘉基金”、“赛家康养”、“赛家文化”（拟），“产业投资+产业运营+保险圈层”协同发展，打造保险康养项目的投资、开发、营销、运营闭环，搭建更为完善、丰富、优质的服务网络，为客户康养规划提供保障。

保险康养联盟对于康养产业的宏图布局早在5年前就已拉开帷幕。2016年，保险康养产业联盟成立，经过三年的充分调研走访，2019年，赛家康养联合普华永道共同发布了《康养项目标准优化合作体系》，为合作方康养体系项目的建设、运营、保单对接提供标准化指引。赛家康养今后将以上海、成都为核心，以长三角、川渝、大湾区为发展级，逐步实现在全国一二线重点城市的全国布局。同时，赛家康养依托保险联盟深厚的行业积淀，将整合金融保险资源、康养产业资源、开发建设资源，秉承“精彩好生活 悦享HOME+”品牌主张，以智慧健康社区为载体，致力于构建高品质的健康生活综合服务体系。



赛家康养全国产业布局

核心赛道 智慧健康社区

“做客户真正需要的健康居所！”以“社区”为载体，以“健康”、“智慧”为赋能，赛家康养潜心修为，匠造身、心、灵三重健康生活服务体系。

赛家康养站在多年健康产业服务经验基础之上，从不同年龄层次人群的需求出发，对各类型健康产业项目均进行了深入研究。一方面，从硬件家居入手，通过项目规划设计、建筑设计、室内外沉浸式设计、智能化设计、硬软装修设计以及前期统筹等工作，与智慧功能版块的家居、健康、物业相辅相融，将健康产业项目按照国际化水平打造出高端又实用的健康服务空间。另一方面，从健康服务入手，嫁接疆域医创等高科技企业，通过智能硬件、无疆平台、远程医疗服务，以全生命周期为主轴，多元化健康服务为组合，在传统的居住功能基础之上，通过健康信息采集、健康评估、健康干预、健康改善、健康保障等一站式闭环健康服务，利用大数据技术优势，构建全生命周期的智慧健康社区。社交社群上，聚焦高端圈层人群核心诉求，丰富社群文娱元素，社区公约，跨界联动，让生活更多姿多彩。

首选落地 锚定上海

赛家康养·颐养公寓（位于上海浦东新区宣桥镇六奉公路5033弄）系保险康养产业联盟&赛家康养首个合作项目，集聚了足够好的生态资源和城市资源，成为创新引领智慧健康人居范本。

社区占地94.56亩，总建面105249.61㎡，共12幢建筑，容积率为1.2。咫尺主城，便捷生活，一湖两园三配套四中心的核心配套，西面主入口毗邻浦东新区六奉公路，其余三面环水，自成院落。

高品质的产品和丰富的配套是基础，真正核心的是运营和服务，赛家康养通过物业/服务/生活大数据的全方位收集和分析应用，对项目进行全新的品牌升级和服务升级，打造极富效率和舒适体验的智慧化健康生活场景。项目完美地融入了赛家康养HOME+ 康养生活服务理念，涵盖宜居生活、颐养照护、医疗配套、人文服务和文化娱乐等功能，将为入住客户构建起安全、健康、舒适、自在的生态低密医养社区生活。



赛家康养合作项目实景图

“致力于成为最受客户喜爱的健康社区运营服务商”，这是赛家康养的企业愿景，也是战略决策者的决心和毅力。赛家康养将不负家人的嘱托，不负客户的信赖，不负时代的机会，用加倍的努力和投入去实现目标。在未来，赛家康养也将更加精进，为客户创造更加美好的精彩好生活。

保险-地产-康养融合 赛家康养上海首发 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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