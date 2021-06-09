酒店 篇七十四：厦门艾美酒店∣探索厦门山中美，邂逅法式浪漫秘境居停_国内旅游_什么值得买

酒店 篇七十四：厦门艾美酒店∣探索厦门山中美，邂逅法式浪漫秘境居停 2021-06-09 20:22:46 0点赞 0收藏 0评论 之前来厦门，打开方式就是漫步在绿树成荫的环岛路上，听着海上飞来的海鸥声声低鸣，但是早已不满足于千篇一律的旅行。这次in姐选择了不一样的打开方式，in姐奔赴了远离市区喧嚣的仙岳山，因为厦门不止有海还有山，这里还有一家值得你前往的厦门艾美酒店。 ﻿ 作为厦门为数不多拥有半山风景的国际品牌酒店，厦门艾美酒店第一次把人们的视线引进了山里。在这里，安静的夜晚伴你如梦，清晨伴着鸟叫虫鸣起床，在山林景致包围的阳台上喝上一杯咖啡，清新的空气叫醒了美好的早晨，鹭岛的城市景观在眼下蔓延，而这一切秘境的体验，都让旅人记住了这里——厦门艾美酒店。 浪漫时尚的法式山庄 浪漫时尚一直是艾美品牌的代名词，厦门艾美也不例外。坐落于仙岳山半山腰的它，就像一座优雅的法式庄园，茂密的山林环绕在酒店周围，绿水青山间的天然氧吧，让旅人置身于世外桃源中。 ﻿ 艾美酒店虽然在半山上，但是它的交通却特别便利。酒店提供电瓶车接送上下山，距离机场只需要 15分钟 车程，想去鼓浪屿、南普陀、厦门大学等著名景点…