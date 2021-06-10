招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年5月销售及近期购得土地使用权情况简报

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021年5月，公司实现签约销售面积133.56万平方米，同比增加31.73%；实现签约销售金额309.65亿元，同比增加38.01%。2021年1-5月，公司累计实现签约销售面积579.56万平方米，同比增加72.60%；累计实现签约销售金额1,326.45亿元，同比增加69.75%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。 自2021年4月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增12个项目，情况如下： 1、佛山市南海区大沥镇创客小镇二期项目，该项目位于佛山市南海区大沥镇水头社区创客小镇，东至桂和路、南至规划道路、西至厂房及待建规划路、北至水头工业区南一路；土地面积11,304.45平方米，计容建筑面积33,900.00平方米；土地用途为城镇住宅用地兼容零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地；土地使用年限为城镇住宅用地70年，零售商业…