申请赴美上市，亚朵中端酒店的故事怎么讲华住上市亚朵酒店客房_手机网易网

申请赴美上市，亚朵中端酒店的故事怎么讲 2021-06-10 05:15:21 北京商报 全文共 2446字 ，阅读大约需要 6分钟 A股 上市 计划终止以后， 亚朵 酒店 正式向美股发起了冲刺。6月9日，针对亚朵正式申请赴美上市的问题，该酒店集团回复称，一切信息以招股说明书为准。北京商报记者了解到，亚朵酒店已于昨日向美国证券交易委员会（SEC）递交了上市招股书，计划在纳斯达克上市，股票代码拟为“ATAT”。同时，招股书还显示，截至2021年3月31日，亚朵共拥有608家在营酒店。而此前，早在2017年，亚朵酒店董事周宏斌公开表示，亚朵将在三年左右登陆A股，如今时限已到，亚朵却上市未果并终止了A股上市。而翻看其上市之路，也可谓充满坎坷。如今，像 华住 、锦江、首旅如家、开元等国内酒店巨头都在抢夺中高端酒店市场，而定位于中端酒店的亚朵该如何在众多竞争中突围，也是业内所关注的焦点。 从A股到赴美 历经21个月坎坷的上市之路，亚朵酒店终于迎来了新的转折。6月8日晚间，亚朵酒店向美国证券交易委员会（SEC）递交了上市招股书，计划在纳斯达克上市，股票代码拟为“ATAT”，承销商包括美银证券、花旗…