赴美IPO 亚朵如何突围中端酒店市场入住率亚朵酒店客房_手机网易网

赴美IPO 亚朵如何突围中端酒店市场 2021-06-10 00:57:13 北京商报 北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）A股上市计划终止以后， 亚朵 酒店 向美股发起了冲刺。6月8日晚，亚朵酒店已经向美国证券交易委员会（SEC）递交了上市招股书，计划在纳斯达克上市。 6月9日，针对亚朵正式申请赴美上市的问题，该酒店集团回复称，一切信息以招股说明书为准。 这不是亚朵第一次冲刺上市，回看其上市之路，也可谓充满坎坷。此前在2017年，亚朵酒店董事周宏斌曾公开表示，亚朵将在三年左右登陆A股。随后在2019年6月，亚朵敲定中信建投证券做上市辅导。而后在2020年1月，中信建投将不再担任亚朵上市辅导机构，并终止相关上市辅导工作，转而由中金公司担任辅导机构。 但在今年3月，亚朵酒店又同中金公司签署了上市辅导终止协议，这也意味着，在历经约21个月的上市辅导后，亚朵酒店正式终止了A股上市计划。 招股书显示，2019年亚朵实现净收入15.67亿元。而令人意外的是，即便是受疫情影响的2020年，亚朵的净收入与2019年基本持平，同样达到了15.67亿元。 同时，2019年和2020年归属于本公司的净利润也…