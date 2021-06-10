6年前，丁一舟带200元和绝症女友环游中国，现在过得怎么样赖敏旅行丁一舟企鹅病_手机网易网

6年前，丁一舟带200元和绝症女友环游中国，现在过得怎么样 2021-06-10 17:02:54 汉宫寻飞燕 你是否听说过遗传性小脑共济失调这种绝症，遗传性共济失调是常染色体异常引起的共济运动障碍为突出表现的中枢神经系统变性疾病。它还有一个别称叫做“ 企鹅病 ”，罹患这种病症的人会出现小脑萎缩，走路摇摇晃晃就像企鹅，说话的声音会慢慢不正常，面部表情会越来越不自然，发病到最后身体机能会完全丧失，甚至会引起死亡。广西女孩 赖敏 在自己大学毕业的时候不幸患上了这种疾病，本来她计划躺在床上结束一生的时候，她的男友 丁一舟 给了她不一样的人生。 “相濡以沫” 2007年，丁一舟和赖敏双双大学毕业，他们两个人从高中到大学相恋已经整整7年，本来打算毕业之后双方父母见面谈婚论嫁，但是在毕业的一个月后，赖敏突然觉察到自己身上的异样。她开始感觉自己的手不像是自己手，自己的脚也不像是自己的脚，走起路来非常吃力，久而久之说话吃饭的时候嘴巴也变得特别困难，大感不妙的她让丁一舟带着自己上医院拍CT做检查。 拿出医院诊断证明时候的赖敏，泪崩在了医院的门诊大厅，她控制不住自己内心的情绪，还好丁一舟在，自己感觉即将跌…