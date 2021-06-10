携程:联合华为Harmony OS 打造全场景旅行生活

6月2日晚，华为正式发布Harmony OS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品。华为宣布，旗下手机、平板等“百”款设备将陆续启动HarmonyOS 2升级。携程一直致力于打造一站式的出行服务，为给消费者带来更加便捷的出行体验。 【品橙旅游】6月2日晚，华为正式发布Harmony OS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品。华为宣布，旗下手机、平板等“百”款设备将陆续启动HarmonyOS 2升级。 携程一直致力于打造一站式的出行服务，为给消费者带来更加便捷的出行体验：现联合Harmony OS做“升维”，聚焦于一站式出行管家，即一款能协助用户完成行程管理的随身小秘书，让服务贯穿整个出行。 携程携手HarmonyOS打造航班场景 携程有大量的商旅用户，而机票在商旅产品中也处于领先地位。商旅人群出行的特性：决策链路短平快，出行时间要求高。结合HarmonyOS原子化服务自由流转，免安装等应用特性，可在华为应用手表实现更高效更优化的服务场景。 用户在预订好机票后，进入航班助手页，可一键将航班信息+休息室等服务流转到手表上。进入休息室时，直接扫手表核验，快捷进入。合理利用碎片化…