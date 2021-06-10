你的准考证别丢啦 全国多个景区对高考生免费开放高考旅游景区_新浪教育_新浪网

全国中、高考考生们注意啦！考试结束后，准考证一定不要丢掉。因为除了查成绩、入学等功能之外，还可以帮你畅游全国诸多景区。 据了解，近期全国多个景区陆续面向中、高考考生们推出免门票、半价游等优惠政策，考生们只要出示本人身份证件和准考证即可享受相应福利。不仅如此，一些景区还为陪同的考生家长也推出了优惠。再加上端午佳节的临近，各种精彩活动也纷至沓来。 趁着这个假期，让我们抛下学习的烦恼，用一次旅行纪念即将远去的一段学习生涯吧！ 陕西 华清宫景区 华清宫(华清池·骊山)景区位于西安城东30公里，与“世界第八大奇迹”兵马俑相毗邻。 周，秦、汉、隋、唐等历代帝王在此建有离宫别苑。 因其亘古不变的温泉资源、烽火戏诸侯的历史典故、唐明皇与杨贵妃的爱情故事、“西安事变” 发生地而享誉海内外，成为中国唐宫文化旅游标志性景区。 据华清宫景区消息，2021年6月10日-8月31日期间，凡参加2021年高考的考生，凭准考证可在华清宫景区售票窗口免费换取景区门票一张，另外在瑶光阁窗口，可购买考生专属的《12·12》西安事变演出票，特惠价100元/张。 太白山、红河谷 红河谷森林公园位于陕西宝鸡市眉县营头镇境内，太白…