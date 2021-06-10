招商蛇口：5月新增12宗地块 成交价约260.5亿元_个股资讯_市场_中金在线

原标题：招商蛇口：5月新增12宗地块 成交价约260.5亿元 6月9日晚间，招商蛇口发布公告称，5月公司新增12个项目房地产项目，成交总价约260.5亿元。 佛山市南海区大沥镇创客小镇二期项目，该项目位于佛山市南海区大沥镇水头社区创客小镇，东至桂和路、南至规划道路、西至厂房及待建规划路、北至水头工业区南一路；土地面积11,304.45平方米，计容建筑面积33,900.00平方米；土地用途为城镇住宅用地兼容零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地；成交总价为40,700.00万元人民币，公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目33%的权益。 南通市通州区兴仁镇项目，该项目位于南通市通州区兴仁镇孙家桥村3组，东至太平路、南至江海大道、西至富兴南路、北至创业西路；土地面积69,966.00平方米，计容建筑面积104,949.00平方米；土地用途为商住用地；成交总价为76,192.97万元人民币，公司拥有该项目23%的权益。 平湖市南市新区2020-74号地块项目，该项目位于平湖市南市新区，东至平湖汽车城，南至75号住宅地块，西至规划经一路，北至毓秀路；土地面积66,702.50平方米…