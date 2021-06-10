美国放宽110个国家出境旅行建议！正研究入境旅行建议美国加拿大旅行欧盟美国公民_手机网易网

据路透社， 美国 疾控中心8日证实，对包括法国、日本、 加拿大 、墨西哥、俄罗斯、西班牙、瑞士、土耳其、乌克兰、洪都拉斯、匈牙利和意大利在内的61个国家和地区的 旅行 建议，从最高级别四级（呼吁美国公民避免去这些国家旅行）降至三级（完全接种新冠疫苗的美国公民可以去这些目的地旅行，没有接种疫苗的人群非必要不旅行）。 并对包括新加坡、以色列、韩国、冰岛、伯利兹和阿尔巴尼亚等50个国家旅行建议降低至二级或一级，列为最低新冠风险国家。 此外，美国白宫表示已成立由美国政府五个不同部门（美国疾病控制和预防中心以及州、国土安全、卫生和交通部门）的官员组成的政策团队，研究关于如何放松对来自欧洲和相邻国家非美国公民的出入境，并提供与之相关的建议。 虽然对于这样的跨机构小组来说，通常需要数周时间才能提出具体建议，不过这意味着美国正在放开其国际旅行限制。 自去年初新冠疫情爆发以来，时任美国总统特朗普就颁布了一系列旅行禁令。 不过该计划并未成功阻止病毒在美国的肆虐，美国在2020年成为全球新冠疫情传播最严重的地区。 取消旅行禁令是特朗普在其任期内做的最后行动之一，不过拜登上台后又重新制定了包括印度在内的新的旅…