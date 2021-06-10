西藏阿里地区开展客源入藏对接活动 年初至5月底共接待游客18万人次

为加强西藏阿里本地旅游企业与内地旅游企业的交流合作，推动更多客源入藏入阿旅游，自2021年4月份以来，河北省援藏工作队联合阿里地区旅游发展局，组织旅游企业赴北京、江苏、浙江、上海、广东、河北6省市，与当地旅游行业协会和77家重点旅行社、自驾游组织进行了客源入藏工作对接。 据了解，今年年初至5月底，阿里地区共接待游客185786人次，旅游收入23053.41万元，同比2019年分别增长41.9%和28.05%，同比2020年分别增长88.28%和186.27%。 本次对接活动中，各省市旅游协会及各大旅游企业对阿里旅游高度重视，纷纷通过各类媒体渠道迅速对阿里旅游产品、旅游视频、图片和游记等进行多方面宣传推广，同时，“河北送客入藏行”首批机车游客、浙江摄影家团队、北京环球悦驾汽车俱乐部、广东自驾车协会等多个旅游团队也陆续进入阿里地区开展并完成了旅游线路采风、环游阿里等活动，进一步加强了阿里与重点客源地旅游企业的交流合作，提升了阿里旅游知名度及影响力，进一步开拓了旅游客源市场，使阿里地区旅游接待人数和旅游收入呈现“双增长”的喜人趋势。 同时，中旅旅行（中国旅行社）、凯撒旅行（凯撒旅游）、中青旅…